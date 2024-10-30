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Вооруженные силы РФ ограничивают логистику ВСУ в Часовом Яре

ТАСС: Вооруженные силы РФ ограничивают логистику ВСУ в Часовом Яре

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Reuters

Подразделения Вооруженных сил РФ ограничивают логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«К северной и южной частям Часова Яра логистика противника претерпевает некоторые катаклизмы», — рассказал источник.

По его словам, логистику «отрезают».

Отмечается, что речь идет как о трассах, так и второстепенных и проселочных дорогах.

Накануне военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска атакуют Вооруженные силы Украины на Донецком направлении на десяти участках. По его словам, в ходе перехваченных данных стало известно об ухудшении оперативно-тактической обстановки украинских войск. Из населенного пункта Часов Яр рапортуют о значительном усилении давления Вооруженных сил РФ.

30 октября стало известно, что ВС РФ зашли в один из главных центров обороны ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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