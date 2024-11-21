В новый пакет американской военной помощи Киеву вошли противопехотные мины

Соединенные Штаты включили в новый пакет военной помощи Украине противопехотные мины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон предоставляет Киеву еще один значительный пакет «срочно необходимого» оружия и военного оборудования в рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о которой президент США Джо Байден объявил 26 сентября.

В заявлении Блинкена и в ранее опубликованном Пентагоном перечне передаваемого оружия и оборудования имеются некоторые расхождения. Так, в списке Пентагона не было противопехотных мин и электрического снаряжения поддержки для истребителей F-16, о передаче которых Киеву сейчас сообщил госсекретарь США.

20 ноября министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $275 млн.

Ранее сообщалось, что Британия продолжит поддержку Украины без оглядки на ядерную доктрину России.