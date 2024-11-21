Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В новый пакет американской военной помощи Киеву вошли противопехотные мины

США включили противопехотные мины в новый пакет военной помощи Украине

close
marines.mil

Соединенные Штаты включили в новый пакет военной помощи Украине противопехотные мины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон предоставляет Киеву еще один значительный пакет «срочно необходимого» оружия и военного оборудования в рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о которой президент США Джо Байден объявил 26 сентября.

В заявлении Блинкена и в ранее опубликованном Пентагоном перечне передаваемого оружия и оборудования имеются некоторые расхождения. Так, в списке Пентагона не было противопехотных мин и электрического снаряжения поддержки для истребителей F-16, о передаче которых Киеву сейчас сообщил госсекретарь США.

20 ноября министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $275 млн.

Ранее сообщалось, что Британия продолжит поддержку Украины без оглядки на ядерную доктрину России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами