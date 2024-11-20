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Опубликованы кадры ударов ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области

Опубликовано видео предполагаемого момента удара Storm Shadow под Курском

Появились кадры предполагаемой атаки дальнобойных ракет Storm Shadow британского производства на Марьино в Курской области. Их опубликовал Telegram-канал «МИГ России».

«Не сказать, что точно. Если целились в саму усадьбу, которая является объектом культурно-исторического значения», — говорится в сообщении.

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сожжены «дотла» 14 деревень, пострадали более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий, под удар попали 300 тыс. голов свиней и 27 тыс. голов крупного рогатого скота. Тем временем сообщается, что по Курской области был нанесен удар: атака пришлась по территории исторической усадьбы XIX века князей Барятинских в Марьино. Что происходит в Курской области после вторжения ВСУ – в материале «Газеты.Ru».

До этого Госдепартамент США отказался уточнить, передает ли Вашингтон Киеву целеуказания на российской территории для британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Атаки на Курскую область
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