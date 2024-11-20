Опубликованы кадры ударов ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области

Появились кадры предполагаемой атаки дальнобойных ракет Storm Shadow британского производства на Марьино в Курской области. Их опубликовал Telegram-канал «МИГ России».

«Не сказать, что точно. Если целились в саму усадьбу, которая является объектом культурно-исторического значения», — говорится в сообщении.

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сожжены «дотла» 14 деревень, пострадали более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий, под удар попали 300 тыс. голов свиней и 27 тыс. голов крупного рогатого скота. Тем временем сообщается, что по Курской области был нанесен удар: атака пришлась по территории исторической усадьбы XIX века князей Барятинских в Марьино. Что происходит в Курской области после вторжения ВСУ – в материале «Газеты.Ru».

До этого Госдепартамент США отказался уточнить, передает ли Вашингтон Киеву целеуказания на российской территории для британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.