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В Госдепе скрыли возможную передачу российских целей ВСУ

Госдеп не уточнил, передают ли США целеуказания Киеву для ракет Storm Shadow

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РИА Новости

Госдепартамент США отказался уточнить, передает ли Вашингтон Киеву целеуказания на российской территории для британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС.

Этот вопрос задали на пресс-конференции руководителю пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллеру.

«Я не буду каким-либо образом высказываться на этот счет», — заявил Миллер.

Он также отказался обсуждать и вопрос о предполагаемом первом применении ракет Storm Shadow по территории РФ, отметив, что не может это подтвердить. Миллер отметил, что не будет публично комментировать применение вооружений, переданных другой страной, не США.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Согласно Оттавской конвенции, применение и производство противопехотных мин запрещено.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS.

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