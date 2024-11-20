Пентагон подтвердил отправку противопехотных мин на Украину

Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила применение противопехотных мин на Украине. Об этом передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине», — подчеркнул представитель ведомства.

Газета The Washington Post писала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Один из собеседников WP заявил, что Киев «взял на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах».

Администрация Байдена, по данным издания, также пообещала поддержать усилия по разминированию Украины после окончания конфликта и расширить помощь в очистке территории от мин.

Согласно Оттавской конвенции, применение и производство противопехотных мин запрещено. Конвенция вступила в силу в 1999 году и была ратифицирована 164 государствами. Украина подписала конвенцию в 2005 году, однако США, Россия, Китай, Индия и Пакистан среди ее участников не числятся.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS.