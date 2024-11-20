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Во Франции оценили ядерный потенциал Украины

Le Point: Украина не сможет в течение года обзавестись ядерным оружием

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»/РФЯЦ-ВНИИЭФ

Украина не сможет в течение года стать обладателем ядерного арсенала. Об этом пишет французский журнал Le Point.

В публикации назвали промышленной фантазией идею о том, что Киев может за год обзавестись «простым ядерным устройством».

«У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус «латентной» ядерной державы», — говорится в публикации.

Политические аналитики издания отметили стратегический риск, который будет представлять собой Украина с ядерным оружием. Авторы статьи пришли к выводу: маловероятно, что страны-союзники поддержат такую инициативу.

20 ноября британская газета Express, ссылаясь на военного эксперта Николаса Драммонда, сообщила, что Трамп может передать Украине ядерное оружие. Утверждается, что сделка между Вашингтоном и Киевом может пройти «очень скрытно», и Украина внезапно станет очень сильной.

Ранее Шойгу в Сарове показали разработки ядерного центра для СВО.

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