Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу в Сарове показали разработки ядерного центра для СВО

Шойгу посетил федеральный ядерный центр в Сарове и оценил его потенциал для СВО

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду посетил саровский ядерный центр. Об этом сообщает РИА Новости.

Секретарь Совбеза РФ побывал в различных подразделениях ядерного центра.

«Также Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО», — говорится в сообщении.

В начале ноября Шойгу заявил, что Украина хотела захватить Курскую АЭС. По его словам, в настоящее время продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре со стороны ВСУ.

В конце октября американский журналист и автор книги «Война» Боб Вудворд заявил, что в 2022 году Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине и рассказал о диалоге шефа Пентагона Ллойда Остина и тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу по этому поводу.

Ранее стало известно о беспокойстве Британии по поводу применения Россией ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами