Шойгу в Сарове показали разработки ядерного центра для СВО

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду посетил саровский ядерный центр. Об этом сообщает РИА Новости.

Секретарь Совбеза РФ побывал в различных подразделениях ядерного центра.

«Также Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО», — говорится в сообщении.

В начале ноября Шойгу заявил, что Украина хотела захватить Курскую АЭС. По его словам, в настоящее время продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре со стороны ВСУ.

В конце октября американский журналист и автор книги «Война» Боб Вудворд заявил, что в 2022 году Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине и рассказал о диалоге шефа Пентагона Ллойда Остина и тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу по этому поводу.

Ранее стало известно о беспокойстве Британии по поводу применения Россией ядерного оружия.