Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска дошли до ключевой точки в Часове Яре

ВС РФ добрались до огнеупорного комбината в центре Часова Яра

close
Ukraine Patrol Police/AP

Российские войска продавили оборону украинской армии и дошли до ключевой точки в Часове Яре — огнеупорного комбината, расположенного в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на подразделения ВС РФ, которые продолжают битву за город.

«Только за прошедшую неделю ФПВишники 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» уничтожили семь построек и блиндаж, в которых прятались ВСУшники. Также ликвидированы еще два строения, расчет миномета, ангар и переправа. Предварительно, за сутки противник потерял <...> минимум 40 человек», — сообщает канал.

Украинские войска также используют FPV-дроны и иностранное вооружение, но не способны остановить продвижение российских частей.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) прибыли в район Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы устрашать другие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Путин описал ситуацию на фронте в районе Часова Яра.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами