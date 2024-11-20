Российские войска продавили оборону украинской армии и дошли до ключевой точки в Часове Яре — огнеупорного комбината, расположенного в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на подразделения ВС РФ, которые продолжают битву за город.

«Только за прошедшую неделю ФПВишники 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» уничтожили семь построек и блиндаж, в которых прятались ВСУшники. Также ликвидированы еще два строения, расчет миномета, ангар и переправа. Предварительно, за сутки противник потерял <...> минимум 40 человек», — сообщает канал.

Украинские войска также используют FPV-дроны и иностранное вооружение, но не способны остановить продвижение российских частей.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) прибыли в район Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы устрашать другие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Путин описал ситуацию на фронте в районе Часова Яра.