Бойцы украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) прибыли в район Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы устрашать другие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие боевиков 12-й бригады специального назначения «Азов», — сказал он.

По словам эксперта, цель прибытия националистов — стабилизировать обстановку и не допустить прорыва обороны украинских войск.

Марочко допустил, что для выполнения указанных задач будут применяться карательные методы и меры устрашения.

Кроме того, в этом районе ожидается увеличение количества тяжелых ударных беспилотников, которые являются «визитной карточкой» «Азова», добавил подполковник.

До этого боец добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» сообщил, что под Часовым Яром на стороне ВСУ воюют около 200 наемников из Испании и Кубы. По словам разведчика, Иностранный легион, укомплектованный преимущественно «солдатами удачи» из Латинской Америки и Южной Европы, сохраняет боеспособность, несмотря на огромные потери. Он добавил, что боевой дух иностранных наемников «оставляет желать лучшего».

Ранее Путин описал ситуацию на фронте в районе Часова Яра.