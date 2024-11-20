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Отражение удара ATACMS может показать Китаю слабость США

TNI: если Россия отразит удар ATACMS, то КНР поймет слабость технологий США

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John Hamilton/AP

Обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что в случае, если России удастся отразить удар ракет ATACMS, то КНР осознает слабость военных технологий США.

«Если бы Россия смогла отразить атаку ATACMS, остальной мир, особенно Китай, понял бы, что военные технологии США слабы и их можно преодолеть», — отметил он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко до этого сообщил, что высокомобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С» хорошо справляется с борьбой против дальнобойных ракет ATACMS, которые США разрешили использовать Киеву для ударов по России. Эксперт указал на первый случай использования ATACMS против России в Брянской области, где «Панцири» и ЗРК С-400 смогли уничтожить пять из шести американских ракет.

Ранее на Западе сообщили об ударе ракетами Storm Shadow по территории России.

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