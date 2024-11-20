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Военный эксперт Коротченко назвал эффективное ПВО против ATACMS

Коротченко заявил, что «Панцирь-С» хорошо справляется с борьбой против ATACMS

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

Высокомобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С» хорошо справляется с борьбой против дальнобойных ракет ATACMS, которые США разрешили использовать Киеву для ударов по России. Об этом РИА Новости заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт указал на первый случай использования ATACMS против России в Брянской области, где «Панцири» и ЗРК С-400 смогли уничтожить пять из шести американских ракет.

«Данный боевой эпизод подчеркивает высокие боевые характеристики «Панциря» и соответствие ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя. Это первый ставший широко известным противовоздушный бой с участием ЗРПК в зоне своей ответственности сразу против нескольких аэробаллистических целей», — заявил Коротченко.

Он добавил, что ранее «Панцири» успешно отражали удары британских ракет Storm Shadow.

До этого один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Януш Коввин-Микке заявил, что не верит в то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты ATACMS без помощи американских военных консультантов.

Ранее в Польше остались недовольны решением Байдена по ударам ВСУ вглубь России.

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