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В Польше не поверили, что Украина смогла запустить ракеты ATACMS без США

Политик Коввин-Микке: ВСУ не могли применить ракеты ATACMS без помощи США

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AP

Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Януш Коввин-Микке не верит в то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты ATACMS без помощи американских военных консультантов. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Что меня больше всего удивляет, так это то, что многие действительно верят, что это сами украинцы уже год запускают ATACMS», — отметил он.

Коввин-Микке выразил уверенность, что США не могли передать Украине свои ракетные технологии, так как в принципе делятся ими очень неохотно.

18 ноября экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что разрешение со стороны Соединенных Штатов ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России не изменит ход конфликта, но позволит «отомстить России».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

Ранее в Польше остались недовольны решением Байдена по ударам ВСУ вглубь России.

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