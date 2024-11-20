Участники теракта на «Северных потоках» — группа украинских террористов, которая, по одной из версий, взорвала газопроводы, взаимодействовали раньше с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

«Они были наняты и обучены группой, которая в течение многих лет планировала и проводила секретные операции для украинского аппарата безопасности. Некоторые из преступников имеют давние связи с ЦРУ», — сообщает издание.

Утверждается, что в организации теракта участвовали около десятка мужчин и одна женщина, все — граждане Украины. Spiegel сообщает, что вся операция стоила якобы Украине $300 тыс.

До этого Spiegel утверждал, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а в данный момент посол в Британии Валерий Залужный хотел взорвать не только «Северные потоки», но и «Турецкий поток» — однако эта операция провалилась.

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