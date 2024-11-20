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Глава МАГАТЭ предостерег Израиль от нападений на ядерную инфраструктуру

Гросси: нападение на ядерную инфраструктуру нарушает нормы международного права

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Anna Voitenko/Reuters

Нападения на ядерную инфраструктуру любого государства нарушают нормы международного права. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает агентство EFE.

«Это справедливо как для Израиля, так и для любой другой страны. Существует свод законов, которые гласят, что ядерная инфраструктура не должна подвергаться нападениям, и я надеюсь, что этим законам будут следовать», — сказал глава МАГАТЭ, комментируя заявления Израиля об ударе по одному из ядерных объектов Ирана.

Гросси добавил, что надеется на продолжение контактов с властями Израиля. По его словам, это необходимо для обсуждения аналогичных вопросов в будущем.

15 ноября Гросси заявил, что МАГАТЭ и Иран ищут способы противодействия атакам Израиля на ядерные объекты республики. Гендиректор агентства подчеркнул, что в беседе с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи они изучили тему противостояния действиям израильской стороны. В текущий момент стороны ищут пути решения этой проблемы.

Ранее Нетаньяху раскрыл подробности удара Израиля по Ирану.

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