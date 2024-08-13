В Курской области работает дрон, против которого РЭБ бессильны

Разработанный новгородским центром «Ушкуйник» уникальный дрон, против которого РЭБ бессильны, работает в Курской области. Об этом рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

«Дрон «Князь Вандал Новгородский» работает в Курской области. [Разработка] основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны», — написал он.

До этого сообщалось, что в России разработали ракету для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники. Об этом рассказал представитель Тульского конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» « Ростеха»), которому принадлежит разработка.

Кроме того, в России готовятся запустить серийное производство беспилотника-тяжеловеса «Привет-82XL» с боевой частью до 10 кг.

Ранее сообщалось, что восемь ракет и беспилотников ВСУ уничтожили над Курской областью.