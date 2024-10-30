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Военный аналитик назвал появление дронов с управлением по кабелю революцией в вооружении

Аналитик Полетаев: управляемые по кабелю БПЛА стали революцией в вооружении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Появившиеся в этом году в зоне специальной военной операции (СВО) управляемые по оптоволоконному кабелю российские беспилотники являются революционным оружием, способным изменить картину боевых действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Применение в дронах оптоволоконного кабеля делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые воздействуют на радиоканал между беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и оператором.

Аналитик подчеркнул, что появление таких дронов является серьезной научно-технической революцией.

Полетаев отметил, что в России смогли очень быстро наладить фактически промышленное серийное производство подобных аппаратов. Их могут выпускать миллионами экземпляров.

20 августа американское издание Forbes написало, что российская армия первой начала применение в бою устойчивых к РЭБ беспилотников, управляемых по оптоволокну.

Ранее сообщалось, что на Украине создают беспилотники с искусственным интеллектом.

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Операция на Украине
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