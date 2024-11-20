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В Британии рассказали о роли США в запуске ATACMS по России

Аналитик Меркурис: ВСУ может запустить ATACMS по России только при участии США

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Defense Ministry/Global Look Press

Украинские войска способны запускать дальнобойные ракеты ATACMS только при участии американских технических специалистов, заявил в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис.

»Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуску требуют секретной информации, а также использования технологий и опыта, которыми обладают США, но не обладает Украина», — напомнил эксперт.

По его мнению, это значит, что в атаки дальнобойными ракетами «должны быть вовлечены» американские военные.

Меркурис также считает, что решение разрешить Украине бить по РФ ATACMS было принято вопреки намерениям избранного президента США Дональда Трампа.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее военкоры сообщили об атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области.

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