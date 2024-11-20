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«Калашников» отчитался о поставке в ВС РФ всех обновленных АК-12

«Калашников» сообщил о поставке в войска всех обновленных АК-12 по контракту

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РИА Новости

«Калашников» завершил отгрузку автоматов АК-12 в войска по контракту 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«Обязательства по изготовлению автоматов исполнены в срок и в полном объеме», — говорится в сообщении.

До этого президент концерна Алан Лушников отметил, что «Калашников» готов внести изменения в обновленный автомат АК-12 образца 2023 года при наличии замечаний от военных. По опыту применения в спецоперации легендарное оружие модернизировали: доработали диоптрический прицел и усовершенствовали цевье, систему управления огнем сделали двухсторонней, а дульное устройство — несъемным.

В середине ноября стало известно, что «Калашников» выполнил годовой контракт по поставкам в войска новой снайперской винтовки Чукавина. В концерне отметили, что винтовка представляет собой новое поколение российского снайперского оружия, которое активно применяется в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее в Ростовской области неизвестный украл АК-47 из военного грузовика.

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