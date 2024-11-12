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«Калашников» выполнил контракт на поставку в войска снайперских винтовок Чукавина

«Калашников»: годовой контракт на поставку в войска винтовок Чукавина исполнен

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Концерн «Калашников» выполнил годовой контракт по поставкам в войска новой снайперской винтовки Чукавина. Об этом сообщает ТАСС.

Объемы поставок не уточняются.

В концерне отметили, что винтовка представляет собой новое поколение российского снайперского оружия, которое активно применяется в зоне специальной военной операции (СВО).

«Винтовка обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства», — отметил президент «Калашникова» Алан Лушников.

При этом широко известная в стране и за рубежом снайперская винтовка Драгунова продолжает сходить с конвейера в больших объемах и также поставляется в войска.

2 ноября сообщалось, что концерн «Калашников» завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17, разработанного для вспомогательных подразделений. Идет оформление документов, автомату планируется присвоение литеры О1.

Ранее сообщалось, что в российских войсках появится винтовка ZOV, изготовленная компанией Lobaev Arms.

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