Над Курской областью сбили две ракеты

Силы противовоздушной обороны в Курской области сбили две ракеты, запущенные с украинской стороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Две украинские ракеты сбиты днем силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в 16:01 мск.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее в Госдуме назвали истерией слухи о переброске в Курскую область военных КНДР.