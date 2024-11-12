Стало известно о беспокойстве Британии по поводу применения Россией ядерного оружия

Правительство Великобритании в октябре 2022 года проводило кризисные совещания, готовясь к возможному применению Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на биографию тогдашнего премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс под названием «Out of Blue».

В материале утверждается, что Трасс провела часть последних дней в должности, изучая карты метеорологических условий, готовясь к возможному распространению радиации в Великобритании.

Опасения по якобы применению Россией ядерного оружия основывались на данных американской разведки, которая сообщала о 50% вероятности такого развития событий, пишет Sky News.

В книге говорится, что Трасс провела «много часов, изучая спутниковые данные о погоде и направлениях ветра», опасаясь, что «неправильные погодные условия» могут иметь «прямые последствия для Великобритании».

Лиз Трасс находилась в должности премьер-министра Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Этот срок стал самым коротким в истории Великобритании.

Ранее журналист раскрыл диалог Остина и Шойгу по применению ядерного оружия на Украине.