Пентагон призвал ВСУ проявлять ответственность при установке американских мин

Американские власти предупредили Украину о необходимости ответственно подходить к местам размещения противопехотных мин. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает телеканал CNN.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны «ответственно контролировать» установку боеприпасов.

В среду, 20 ноября, Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила применение противопехотных мин на Украине. Представитель Пентагона уточнил ТАСС, что Киев пообещал воздерживаться от использования мин в районах с мирным населением. Он добавил, что речь идет о так называемых нестойких минах, которые теряют свою активность спустя определенное время.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Согласно Оттавской конвенции, применение и производство противопехотных мин запрещено.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS.