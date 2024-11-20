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Добровольцев накажут за порчу военного имущества

Совфед одобрил закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

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SvetlanaParnikova/Shutterstock/FOTODOM

Совет Федерации одобрил закон о привлечении участников добровольческих формирований к материальной ответственности за причинение ущерба военному имуществу. Об этом пишет ТАСС.

Изменения внесены в закон «О материальной ответственности военнослужащих». Таким образом, они будут нести такую же ответственность за порчу военного имущества, как контрактные военнослужащие. Согласно новому закону, срок привлечения к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба.

Накануне сообщалось, что партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ законопроект о дополнительном неоплачиваемом отпуске для родителей и супругов раненых или больных участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Законопроект предоставляет право близким родственникам вернувшихся из зоны боевых действий бойцов, у которых есть соответствующие медицинские показания, один раз в год взять отпуск за свой счет продолжительностью 35 дней и при этом не разрывать трудовой контракт.

В октябре Минобороны РФ предложило предоставлять статус ветерана боевых действий добровольцам, как только они становятся участниками специальной военной операции.

Ранее участник СВО с раком крови предпочел ждать лечения в зоне боевых действий.

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Операция на Украине
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