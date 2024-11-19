Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян осудил насильственную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По его словам, можно наблюдать кадры того, как украинский народ отправляют на фронт, когда украинский лидер Владимир Зеленский мог легко найти мир.

«Зеленский и военный лагерь за несколько недель до прихода Трампа к власти пробуют все, даже если это означает принесение в жертву населения», — заявил он.

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский пытается сделать все за несколько недель до прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти, даже если для этого нужно принести в жертву граждан страны.

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков сообщил, что на Украине насильно мобилизованные в ВСУ граждане отказываются идти на передовую. По его словам, у них низкие морально-боевые качества.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.