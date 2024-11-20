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Минобороны РФ рассказало об ударах по военным аэродромам на Украине

МО: ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики в зоне СВО

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Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»

Российская армия посредством авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск нанесла удары по украинским военным аэродромам и энергообъектам. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что под удары попали также склады БПЛА и скопления войск Украины в 139 районах зоны СВО.

Помимо этого, средства российской ПВО уничтожили четыре авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 141 крылатый беспилотник. Всего с начала СВО российские войска ликвидировали 283 вертолета, 648 самолетов, 36,4 тысячи БПЛА, 586 ЗРК, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

Также 20 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ильинку в ДНР. По данным ведомства, российские войска нанесли поражение технике и живой силе ВСУ. Противник потерял порядка 390 солдат, а также боевую бронированную машину «Казак», два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что административные здания в Киевской области получили повреждения из-за ПВО.

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Операция на Украине
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