Минобороны РФ рассказало об ударах по военным аэродромам на Украине

Российская армия посредством авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск нанесла удары по украинским военным аэродромам и энергообъектам. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что под удары попали также склады БПЛА и скопления войск Украины в 139 районах зоны СВО.

Помимо этого, средства российской ПВО уничтожили четыре авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 141 крылатый беспилотник. Всего с начала СВО российские войска ликвидировали 283 вертолета, 648 самолетов, 36,4 тысячи БПЛА, 586 ЗРК, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

Также 20 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ильинку в ДНР. По данным ведомства, российские войска нанесли поражение технике и живой силе ВСУ. Противник потерял порядка 390 солдат, а также боевую бронированную машину «Казак», два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что административные здания в Киевской области получили повреждения из-за ПВО.