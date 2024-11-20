В Киевской области из-за ПВО получили повреждения административные здания

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о повреждении административных зданий в регионе в результате работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram-канале сообщила администрация области.

«Тревога (в Киевской области. — «Газета.Ru») продолжалась более 11 часов. В области работали силы ПВО. Сейчас в результате падения обломков сбитых ... целей в одном из населенных пунктов повреждены три административных здания», — поделился Кравченко.

Он не уточнил, какие именно здания пострадали.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России.

Над территорией Новгородской области были сбиты 20 беспилотных летательных аппаратов, еще пять — над Курской областью и четыре — над территорией Орловской области. Кроме того, по три дрона были уничтожены над Белгородской, Тульской и Тверской областями, и по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.