Российские войска используют под Курском уникальный дрон

Российские войска начали применять в Курской области новый FPV-дрон, устойчивый ко всем видам оружия радиоэлектронной борьбы. Об этом Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал Aif.ru.

По словам Литовкина, дрон управляется без ретрансляторов и радиосвязи, по проводу.

«Катушка со специальным оптоволоконным кабелем (…) разматывается на расстояние до 20 км. Система обеспечивает стабильное соединение и хорошее качество картинки на терминале у оператора, повышая управляемость», — пояснил эксперт.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против него бессильны. БПЛА разработали в Великом Новгороде и назвали «Князь Вандал Новгородский».

По мнению Литовкина, подобное оружие нельзя назвать «шагом в будущее», так как ранние модели противотанковых управляемых снарядов (ПТУР) также работали на проводах.

«В случае с дроном это, скорее, параллельный шаг: просто хороший вид вооружения, который родился в ходе СВО», — заключил эксперт.

13 августа сообщалось, что «Князь Вандал Новгородский» разработан новгородским центром «Ушкуйник». Беспилотник активно применяется российскими войсками в Курской области.

Ранее сообщалось, что компания «Гонец» испытала комплект персональной спутниковой связи.