В самарском аэропорту рассказали о работе после атаки беспилотников

Аэропорт Курумоч под Самарой работает в штатном режиме после того, как в регионе ночью сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

По словам источника агентства, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев рассказывал, что пострадавших и разрушений после попыток атаковать беспилотниками регион не зафиксировали. Он отметил, что ситуация в регионе находится под контролем.

До этого министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября уничтожили над российскими регионами 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. 32 дрона было сбито в Брянской области, пять — в Смоленской, два — в Московской области и по одному — в Курской, Орловской и Ростовской областях.

Ранее дроны ВСУ атаковали площадки завода йогуртов и майонеза в Воронежской области.