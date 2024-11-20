Силы ПВО сбили над территорией России 42 украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов уничтожили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО в период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября уничтожили над российскими регионами 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. 32 дрона было сбито в Брянской области, пять — в Смоленской, два — в Московской области и по одному — в Курской, Орловской и Ростовской областях.

19 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники повредили в регионе линию электропередачи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее власти Курской области сообщили о засадах дронов ВСУ в селах и на дорогах.