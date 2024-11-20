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Рогов рассказал о новой тактике ВС РФ в Запорожье

Рогов: ВС России начали применять новую тактику ударов по ВСУ в Запорожье

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские военные изменили тактику ударов по ВСУ в Запорожье.

«Успешно применяется комбинированные удары фронтовой (штурмовой) авиации, БПЛА, РСЗО и артиллерии. Это дает лучшую и более точную нейтрализацию живой силы противника и уничтожение техники нацистов вместе с боеприпасами», — поделился Рогов.

До этого РИА Новости сообщало, что в подконтрольном Киеву городе Курахово в Донецкой народной республике большинство многоэтажных домов целы, сейчас в населенном пункте идут бои.

18 ноября Рогов сообщал, что ВС России продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее города Курахово. После перехода населенного пункта под контроль российской армии будет заблокирован выход к Запорожскому шоссе.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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