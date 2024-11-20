На Украине сообщили о взрывах в Прилуках

В городе Прилуки Черниговской области на севере Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности случившегося издание не публикует.

В Черниговской области и других регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров отметил, что в регионе произошло не менее 458 взрывов. Он не уточнил, о каких именно поврежденных объектах инфраструктуры идет речь.

Позже Федоров уточнил, что в Запорожье более 15,6 тысячи абонентов остались без энергоснабжения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.