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В Шебекино при обстреле пострадал мужчина

Губернатор Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мужчина

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:34 по московскому времени.

Мужчина получил ранение лица, ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации пострадавший отказался, отметил Гладков.

Также в результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, в двух частных домах выбило окна, продолжил губернатор. Кроме того, жители домов на трех улицах остаются без электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи, сообщил чиновник.

К ликвидации последствий атаки украинской армии приступят в светлое время суток, добавил Гладков.

16 ноября сообщалось, что в Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с четырехквартирным домом — были выбиты окна в одной из квартир. Еще четыре FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия, повреждены здания, склад, автомобиль, оборудование.

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.

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Обстрелы Белгородской области
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