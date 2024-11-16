Гладков сообщил об ударах дронов в Белгородской области

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с четырехквартирным домом — выбиты окна в одной из квартир. Еще четыре FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия, повреждены здания, склад, автомобиль, оборудование.

В селе Грузское Борисовского района два дрона повредили гараж и автомобиль.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины в течение 16 ноября атаковали территорию Белгородской области более чем 30 беспилотными летательными аппаратами. Накануне в семи приграничных районах Белгородской области атакам ВСУ подверглись 19 населенных пунктов. Был выпущен 41 снаряд, а также зафиксировано 33 атаки с использованием БПЛА. Пострадали люди, повреждены три многоквартирных и один частный дом, два предприятия и пять машин.

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