Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил об ударах дронов в Белгородской области

Гладков: два населенных пункта Белгородской области атаковали ВСУ

close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с четырехквартирным домом — выбиты окна в одной из квартир. Еще четыре FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия, повреждены здания, склад, автомобиль, оборудование.

В селе Грузское Борисовского района два дрона повредили гараж и автомобиль.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины в течение 16 ноября атаковали территорию Белгородской области более чем 30 беспилотными летательными аппаратами. Накануне в семи приграничных районах Белгородской области атакам ВСУ подверглись 19 населенных пунктов. Был выпущен 41 снаряд, а также зафиксировано 33 атаки с использованием БПЛА. Пострадали люди, повреждены три многоквартирных и один частный дом, два предприятия и пять машин.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами