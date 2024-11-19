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В Норвегии заявили об атаке США на Россию

Норвежский политолог Дисен заявил, что США атаковали Россию ракетами ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Соединенные Штаты фактически атаковали Россию ракетами ATACMS в тот момент, когда Вооруженные силы Украины использовали это оружие для атаки по Брянской области. Об этом в своем блоге на Substack пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен.

«Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира», — пишет Дисен.

Политолог напомнил, что Москва заранее предупредила западные страны о том, что на применение украинцами американских ракет будет дан жесткий ответ.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что применение Украиной дальнобойных ракет по типу ATACMS усиливает риски начала ядерной войны

Ранее сообщалось, что Италия не поддержала разрешение Байдена на удары ATACMS по России.

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