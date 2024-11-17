ВСУ понесли тяжелые потери при попытке вырваться из Курской области

Около 40 украинских военнослужащих были ранены при прорыве из «котла» (окружение) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что украинские солдаты попали в окружение в районе Большого Ольговского леса. После того, как российские войска практически полностью закрыли доступ к выходу из леса, окруженные бойцы ВСУ разделились на группы по 15-20 человек, чтобы вырваться из окружения.

Попытка была неудачной — в результате прорыва 24 солдата ВСУ попали в плен, еще 40 солдат были тяжело ранены, а 80 бойцов были уничтожены.

В данный момент в районе Большого Ольговского леса продолжается операция по поимке остальных окруженных.

До этого Минобороны России заявило о блокировании подразделений ВСУ в районе Ольговской рощи.

Вечером 17 ноября силы противовоздушной обороны сбили две украинские управляемые бомбы над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Ранее СК РФ возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на авто в Курской области.