Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ понесли тяжелые потери при попытке вырваться из Курской области

Минобороны: 40 солдат ВСУ были ранены при прорыве из «котла» в Курской области

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Около 40 украинских военнослужащих были ранены при прорыве из «котла» (окружение) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что украинские солдаты попали в окружение в районе Большого Ольговского леса. После того, как российские войска практически полностью закрыли доступ к выходу из леса, окруженные бойцы ВСУ разделились на группы по 15-20 человек, чтобы вырваться из окружения.

Попытка была неудачной — в результате прорыва 24 солдата ВСУ попали в плен, еще 40 солдат были тяжело ранены, а 80 бойцов были уничтожены.

В данный момент в районе Большого Ольговского леса продолжается операция по поимке остальных окруженных.

До этого Минобороны России заявило о блокировании подразделений ВСУ в районе Ольговской рощи.

Вечером 17 ноября силы противовоздушной обороны сбили две украинские управляемые бомбы над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Ранее СК РФ возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на авто в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами