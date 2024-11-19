Министр обороны Словакии опасается втягивания ЕС и НАТО в украинский конфликт

Удары, наносимые Украиной вглубь российской территории с помощью западных ракет, могут втянуть в конфликт страны Евросоюза и НАТО. Такое мнение выразил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на встрече с журналистами после окончания совещания глав военных ведомств государств — членов ЕС.

Калиняк рассказал, что украинский конфликт был главной темой обсуждения. По его словам, Словакия не поддерживает решение западных стран об использовании Украиной ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь российской территории.

«Думаю, что такое их применение резко усилит напряженность и, главное, может втянуть в конфликт страны ЕС или НАТО. Поэтому мы считаем это [серьезной] проблемой», — сказал министр обороны Словакии.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США дали Киеву разрешение наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России.

Первые удары уже были нанесены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутаты Европарламента от Словакии бойкотировали выступление Зеленского.