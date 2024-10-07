Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

Бывшему заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, один из эпизодов связан с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перевода средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

Второй эпизод связан с растратой 200 млн рублей. Через дочернюю структуру Минобороны РФ «Туринвест сервисиз лимитед» государством на указанную сумму было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также участвуют бизнесмен Сергей Бородин, который является соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что Иванов скрывал имущество через подставных лиц.