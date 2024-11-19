ВС России ударили по инфраструктуре Запорожья

Российские войска нанесли удар БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет ТАСС.

«Как следствие, на данный момент в городе около 16 тыс. абонентов остаются без электричества, в пиковом варианте было свыше 18 тыс.», — сообщил он.

Удар был нанесен ночью. Попытка ВСУ отразить атаку привела к падению ракет противовоздушной обороны на город.

18 ноября координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по одесской гостинице, в которой находились украинские солдаты.

В Одесской области, по данным местных СМИ, были атакованы четыре подстанции. Одна из них — крупная в селе Усатово. После удара в регионе возникли проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Харькова сообщил о взрывах в черте города.