Российский боец две недели сдерживал наступление ВСУ в Курской области

Лейтенант 51-го полка 106-й дивизии ВДВ Эммануил Давыдов с позывным «Пономарь» на протяжении двух недель сдерживал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом боец рассказал в интервью kp.ru.

Военнослужащий уточнил, что задача была выполнена в Глушковском районе региона. По данным разведки, военнослужащие ВСУ планировали через него зайти в тыл к российским войскам. Всего в операции задействовали три группы бойцов Вооруженных сил (ВС) России.

По словам Давыдова, наступление украинской техники началось практически сразу после обустройства блиндажа. «Пономарь» попытался остановить машины с помощью одноразовых гранатометов.

«Выстрелил одной по танку и в этот момент понял, что «одноразки» танки не берут. Он проехал дальше. Беру следующую, бью по ББМке, ракета уходит выше и просто сносит пулеметчика», — сказал лейтенант.

Спустя две недели наступления позицию Давыдова атаковали с помощью дрона. В результате Давыдов получил ранение руки, после чего получил приказ эвакуироваться в тыл.

12 ноября российский военнослужащий Закарья Алиев показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от подразделений Вооруженных сил Украины на протяжении трех недель. Единственной его едой был мешок лука, который военный нашел в окопе.

Ранее российский военный рассказал об оставленных ВСУ в Курской области ловушках.