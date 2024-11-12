Российский боец показал кадры из окопа, где он три недели в одиночку оборонялся от ВСУ

Российский военнослужащий Закарья Алиев показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении трех недель. Кадры распространил RT в Telegram-канале.

На видеоролике боец показывает обстановку на позиции. Его окружают сломанные и обугленные деревья, а также заваленная мусором земля. Военнослужащий назвал свою позицию «кладбищем».

«Я в этой яме с тарелкой — мало ли кто что подкинет», — сказал Алиев.

По данным RT, военный остался на позиции один после потери всех сослуживцев от атак ВСУ. На протяжении трех недель у него не было связи с командованием. Единственной его едой был мешок лука, который военнослужащий нашел в окопе.

Алиева уже эвакуировали и доставили в госпиталь. Его состояние не уточняется.

В сентябре бойцы 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России показали видео, на котором попал момент, как ВСУ открыли огонь по людям, которые пытались сбежать в Курской области по полям. Ролик заканчивается тем, что слышны два взрыва и видна стрельба украинской боевой машины пехоты по разбегающимся курянам.

Ранее российский военный показал ветку-мину, оставленную украинскими войсками.