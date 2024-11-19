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В РСМД заявили о пользе для Трампа в действиях Байдена по Украине

Глава РСМД Кортунов: решение Байдена по Украине и ракетам может помочь Трампу

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России может быть полезным для избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, передает РБК.

По его словам, в худшем случае произойдет эскалация конфликта, при наиболее благоприятном сценарии Трамп предстанет на международной арене в качестве миротворца.

«В лучшем случае, если такой эскалации не произойдет, то это может создать Трампу дополнительное пространство для маневра. Отказавшись от этого решения Байдена, он уже продемонстрирует себя в качестве миротворца и человека, склонного вести дипломатический разговор, а не продолжать военный конфликт», — заявил Кортунов.

Он добавил, что при классическом сценарии Трамп может закрепить за Байденом роль плохого полицейского, а себе зарезервировать роль хорошего. Эксперт уточнил, что главная задача состоит в том, чтобы не допустить «непоправимого развития событий». При удачном раскладе появится надежда на переговоры.

О решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS писала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории РФ.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин собирать Совбез из-за решения США.

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