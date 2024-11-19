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Боррель оценил разрешение США на удары Украины вглубь России

Боррель: разрешение США на удары вглубь РФ соответствуют международному праву

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Mohamed Azakir/Reuters

Разрешение США на удары Украины вглубь территории России «соответствует международному праву». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«В ЕС — это (разрешение на нанесение ударов. — «Газета.Ru») относится к национальной компетенции, некоторые страны уже идут по этому пути открыто, другие делают это без слов, кто-то пока ничего не заявил, но я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России», — сказал глава дипломатии.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее в США отказались признать, что разрешением Киеву применять их оружие участвуют в конфликте.

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