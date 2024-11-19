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Российские военные за ночь сбили 12 БПЛА ВСУ над российскими регионами

МО: ВС РФ ночью уничтожили 11 БПЛА в Ростовской области и один — в Белгородской

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области и еще один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Рано утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе средства ПВО уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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