Российские военные за ночь сбили 12 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области и еще один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Рано утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе средства ПВО уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.