Организация Североатлантического договора (НАТО) и ЕС восемь лет «накачивали» Украину оружием и идеологически готовили к военному противостоянию с Россией. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий, служивший в националистическом батальоне «Киевская Русь» и отбывающий наказание в колонии в одном из регионов РФ.

«Власти навязывают свою культуру: отмечали День Победы 9 мая, перенесли на 8 мая, в нашем районе школы были русскоязычные, а стали украинские. В украинских СМИ показывают, что все, что связано с Россией, — плохо. Мне больно, что сейчас происходит с этой страной», — заявил он.

Василий подчеркнул, что с 2015 по 2018 год на Украине уничтожались склады, оставшиеся со времен СССР. По его словам, в стране это называли диверсиями со стороны России. Он отметил, что население Украины «зомбировали», поменяв при этом литературу, а также географию.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США является главной причиной трагедии на Украине. По словам главы государства, западные политики на протяжении десятилетий добивались полного контроля над Украиной.

До этого Путин заявил, что Украину в течение восьми лет накачивали оружием, насаждали неонацистскую идеологию и не препятствовали агрессии против мирного населения Донбасса. По его словам, это делалось для того, чтобы сдержать развитие России и поставить под удар безопасность страны.

Ранее американский сенатор раскрыл цели Путина на Украине.