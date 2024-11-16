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ГУР Украины распустил отряд наемников из Белоруссии

ГУР Украины ликвидировал отряд «АСП Террор» из белорусских наемников

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Главное управление разведки (ГУР) Украины ликвидировал отряд «АСП Террор», сформированный из белорусских наемников. Об этом сообщает Telegram-канал »Военкоры русской весны» со ссылкой на соцсети боевиков.

Утверждается, что некоторая часть бойцов формирования перешла в отряды специального назначения военной разведки, а остальные военнослужащие «больше не выполняют боевых задач».

Известно, что «АСП Террор» участвовало в боевых действиях в составе ГУР Украины с начала специальной военной операции. Формирование было создано из граждан Белоруссии, уехавших из страны. В 2023 году Министерство внутренних дел Белоруссии признало интернет-ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

Символика формирования повторяет символ нацистской 32-й добровольческой пехотной дивизии СС «30 января», руну «Тиваз», также известную, как «Тюр».

До этого стало известно, что Украина обещала российскому пилоту эвакуировать его семью за угон вертолета.

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