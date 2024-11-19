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ВСУ предприняли попытку атаковать российский регион с воздуха

Губернатор Богомаз сообщил о попытке атаки дронов ВСУ на Брянскую область

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковать Брянскую область России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что подразделения ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению вражеских воздушных целей.

По словам Богомаза, военные уничтожили над Брянской областью шесть украинских беспилотников самолетного типа.

Губернатор призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Ростовской области и еще один беспилотник над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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