В России могут появиться модульные мобильные убежища

В России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов оружия, в том числе ядерного. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, создание объектов гражданской обороны осуществляется путем возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения, а многие помещения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели. Подчеркивается, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения.

В январе директор компании «Доргеотех» Алексей Девятилов заявлял, что линейка новых фортификационных сооружений для защиты личного состава Вооруженных сил РФ от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет государственные испытания.

До этого Девятилов рассказывал, что экспериментальный мобильный бункер-укрытие спас шестерых бойцов Вооруженных сил РФ. Он заявил, что бункер успешно справился со своей задачей. Однако при этом соблюдались не все правила эксплуатации.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как защищают Москву и регионы от беспилотников.