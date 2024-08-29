В США вырос спрос на бункеры

В Соединенных Штатах вырос спрос на строительство частных бункеров для защиты от террористических атак и ядерной катастрофы. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на представителей рынка.

«Компания по предоставлению бункеров судного дня из техасского Далласа отмечает рост числа клиентов, указывая, что многие американцы обеспокоены социальной напряженностью», — говорится в сообщении.

Владелец компании Atlas Survival Shelters Рон Хаббард рассказал, что заказы стали поступать ежедневно. По его словам, строительство каждого бункера обходится от 20 тысяч до миллиона долларов, но при желании заказчика сумма может увеличиться.

По данным журналистов, американцам предлагают различные виды бункеров: укрытие на время пандемии или беспорядков, а также атак террористов, биологической или ядерной катастрофы.

Хаббард отметил, что почти половина американцев всерьез обеспокоены угрозой новой гражданской войны.

Также он назвал имена знаменитостей, которые заказали «люксовые бомбоубежища». В их число входят сестры Ким и Хлоя Кардашьян, блогер Мистер Бист и заказчики из других стран.

До этого генеральный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти страны должны в течение 10 лет тратить по €1 млрд на нужды гражданской обороны, в первую очередь, на строительство бункеров и бомбоубежищ.

Ранее стало известно, что в России могут появиться модульные мобильные убежища.