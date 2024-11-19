Если Украина совершит удары дальнобойными ракетами вглубь российских территорий, Москва может поразить центры принятия решений в Киеве. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью РИА Новости.

По его мнению, Вооруженные силы России также могут нанести массированный удар с использованием крылатых ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В преддверии зимы будут уничтожены все объекты украинской энергетики, заявил Коротченко, что сделает невозможным устойчивое существование системы военного и государственного управления страны.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отметила, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО) вне зависимости от разрешения США Украине наносить удары вглубь РФ.

Ранее в США заявили, что Байден начинает третью мировую войну.