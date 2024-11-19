В Киеве слышны взрывы

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Сейчас в городе действует воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

18 ноября председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что в Киеве введены ограничения на подачу электроэнергии, свет в дома дают по графику четыре часа через шесть.

С понедельника на всей территории Украины ввели графики отключений электроэнергии из-за повреждения энергообъектов.

До этого украинская энергокомпания ДТЭК заявила о «серьезных повреждениях» на ряде своих тепловых электростанций (ТЭС).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее экс-советник НАТО назвал причину отчаяния Зеленского.